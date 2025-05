Das hatten die Politiker in der Grafschaft nicht erwartet: Nachdem kürzlich immer wieder eine Verbotszone für Windräder rund um das Fraunhofer-Institut diskutiert wurde, sollen sie nun eine Stellungnahme für ein Windrad in ebendieser Zone abgeben.

Ein riesiges neues Windrad unweit von Eckendorf? Genau diese Planungen werden am 6. Mai im Grafschafter Gemeinderat besprochen. Denn der Rat wurde um Stellungnahme seitens der Genehmigungsbehörden zu einem solchen Projekt gebeten.

Gemeinderat wird sich voraussichtlich gegen Windrad aussprechen

Ein Investor plant eine sogenannte Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 199 Metern und einer Gesamtlänge der Rotorblätter von 172 Metern auf einem Grundstück nahe Eckendorf, das rechtlich aber noch zum Ortsbezirk Gelsdorf gehört. In Summe wäre ein solches Windrad neuester Generation dann rund 285 Meter hoch. Das entspricht in etwa auch den Anlagen, die ein weiterer Investor beabsichtigt, im Bölinger Wald zu bauen.

Nun hat die Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord (SGD) im Rahmen der Behördenbeteiligung die Gemeinde Grafschaft um die Erteilung des Einvernehmens für die Errichtung der Anlage ersucht. Dieses wird der Rat in seiner nächsten Sitzung sehr wahrscheinlich nicht erteilen.

Große Verwunderung über Anfrage im Gemeinderat

Dass es überhaupt schon wieder zu einer Anfrage für ein Windrad in der Grafschaft kommt, hatte im Ringener Rathaus für Verwunderung gesorgt. Denn Politik und Verwaltung in der Grafschaft waren eigentlich davon ausgegangen, dass Windräder in einem Bereich von einem Zwölf-Kilometern-Radius rund um das als militärische Verteidigungsanlage zählende Fraunhofer-Institut in Wachtberg-Berkum grundsätzlich keine Genehmigung mehr erhalten. Teilanlagen des Berkumer Instituts sind im benachbarten Werthhoven installiert. Von dort aus gemessen, liegt die komplette Gemeinde Grafschaft innerhalb des genannten Radius von zwölf Kilometern.

Die Bundeswehr plädiert sogar für einen Umkreis von 20 Kilometern rund um das in Berkum angesiedelte Weltraumradar Tira, in dem keine Windenergieanlagen entstehen sollen. Die Schutzzone der militärischen Anlagen der Bundeswehr in Gelsdorf selbst, wo die Boeselager-Kaserne im Industriegebiet platziert ist, tangiert die neue geplante Fläche unterdessen nicht. Entstehen soll das Windrad unweit des Meckenheimer Kreuzes an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen auf einer Ackerfläche eines Gelsdorfer Landwirts, der für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung stand.

Es bedarf immer einer Einzelfallentscheidung

Dass es zu keiner generellen Ablehnung der Voranfrage zum Bau des Windrades seitens der SGD Nord kam, begründet diese damit, dass es rund um das Fraunhofer-Institut lediglich eine rechtlich verbindliche Bauverbotszone von Windrädern von vier Kilometern gebe. Über diese Zone hinaus müsse für jede beantragte Anlage eine Einzelfallentscheidung getroffen werden, bei der es auf den Standort und die Höhe der Windenergieanlage ankommt.

Das Fraunhofer-Institut selbst prüft bei jeder Anlage, ob es zu relevanten Signalstörungen für das Radar kommen kann. Dies scheint aus der Sicht des Investors nicht gegeben, muss dieser seinem Antrag doch ein entsprechendes Gutachten beifügen. Sofern der Grafschafter Rat das Einvernehmen ablehnt, dürfte er es mit einer deutlichen Sichtbarkeit der Anlage begründen. So heißt es jedenfalls in der Beschlussvorlage.