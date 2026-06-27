Verkehr noch mal unter Lupe
Pläne für Hotel an der Waldburg werden fortgesetzt
1970 wurde die Waldburg geschlossen. Seitdem ist sie dem Verfall preisgegeben.
1970 wurde die Waldburg geschlossen. Seitdem ist sie dem Verfall preisgegeben.
Christian Koniecki

Die Pläne für ein Hotel an der ehemaligen Waldburg in Remagen werden weiterverfolgt. Das hat der Remagener Stadtrat jetzt beschlossen. Allerdings muss die Verkehrssituation noch einmal unter die Lupe genommen werden.

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Fortgesetzt werden soll nach dem einstimmigen Beschluss des Remagener Stadtrats der Bau eines Hotels an der ehemaligen Waldburg durch Eigentürmer Frank Asbeck. Grundlegende fachliche Einwände bestehen gegen das Vorhaben nicht. Allerdings wenden sich insbesondere die Anwohner der Waldburgstraße gegen die Pläne, da sie eine zunehmende Verkehrsbelastung befürchten.

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