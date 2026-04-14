Unfall bei Bad Breisig Pkw gerät auf B9 in Gegenverkehr: Fahrer verletzt Daniel Dresen 14.04.2026, 20:14 Uhr

i Ein 64 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Dienstagabend (14. April) auf der B9 kurz vor Bad Breisig in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Marcus Brandt. Marcus Brandt/dpa

Die B9 bei Bad Breisig ist am Dienstagabend (14. April) für circa eineinhalb Stunden vollgesperrt gewesen. Grund war ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Ein 64 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Dienstag (14. April) gegen 17.20 Uhr aus Koblenz kommend auf der B9 unterwegs, als er kurz vor Bad Breisig aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkommt und dort in den Gegenverkehr gerät. Da der 48-jährige Fahrer des entgegenkommenden Lkws nach Auskunft der Polizeiinspektion Remagen geistesgegenwärtig auswich, konnte ein Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge vermieden werden.







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