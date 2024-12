Betreiberwechsel im Restaurant Pizzeria Piccolo in Sinzig: Die Dzaferis machen Schluss Judith Schumacher 02.12.2024, 06:00 Uhr

i Geben nach 25 Jahren ihr Restaurant auf, das sie mit Herzblut betrieben haben: Franco und Rija Dzaferi. Judith Schumacher

Für Rija und Franco Dzaferi war es kein leichter Schritt, doch nun steht fest: Sie hören auf. Doch das Lokal wird nicht geschlossen. Die Betreiber der Pizzeria Piccolo in Sinzig haben bereits Nachfolger gefunden.

Als eine Stammkundin der traditionsreichen Pizzeria Piccolo in unmittelbarer Nähe des Sinziger Kirchplatzes am Ende der Bachovenstraße die Kunde vernahm, dass die Betreiberfamilie Dzaferi aufhört und an einen Nachfolger übergibt, war die Reaktion ein schlichtes: „Das dürfen die nicht.

