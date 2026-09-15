Weingut Lingen probiert Neues „PIWI“-Rebsorte Sauvignac erstmals an der Ahr gelesen Maja Wagener 15.09.2026, 12:30 Uhr

i Jede Traube des ersten Sauvignacs wird von Winzer Niklas Lingen (links), Martin Graf und Kollegen von Hand gelesen. Martin Gausmann

Wie können Winzer im Ahrtal auf Hitzesommer reagieren? Sauvignac könnte eine Lösung sein. 2024 gepflanzt, hat Familie Lingen die Trauben der PIWI-Rebsorte in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum ersten Mal geerntet – und ist gespannt aufs Ergebnis.

Warmes Herbstlicht fällt auf die reifen Trauben im Weinberg der Familie Lingen oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die gerade einmal dreijährigen Reben strotzen vor Kraft und hängen voller Früchte. Sauvignac sei eine klimaresistente Rebsorte, sagt Winzer Jan Lingen: „Das ist der einzige Weinberg, den es damit an der Ahr gibt.







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