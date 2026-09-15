Weingut Lingen probiert Neues „PIWI“-Rebsorte Sauvignac erstmals an der Ahr geerntet Maja Wagener 15.09.2026, 12:30 Uhr

i Winzer Niklas Lingen vom Weingut Lingen freut sich an den ersten lesereifen Trauben der PIWI-Sorte Sauvignac. Martin Gausmann

Wie können Winzer im Ahrtal auf Hitzesommer reagieren? Sauvignac könnte eine Lösung sein. 2024 gepflanzt, hat Familie Lingen die Trauben der PIWI-Rebsorte in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum ersten Mal geerntet – und ist gespannt aufs Ergebnis.

Warmes Herbstlicht fällt auf die reifen Trauben im Weinberg der Familie Lingen oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die gerade einmal dreijährigen Reben strotzen vor Kraft und hängen voller Früchte. Sauvignac sei eine klimaresistente Rebsorte, sagt Winzer Jan Lingen: „Das ist der einzige Weinberg, den es damit an der Ahr gibt.







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