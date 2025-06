Das große Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“, auch liebevoll „Sprusi“ genannt, lockt bereits seit 1989 zahlreiche Feierwillige und Familien in die Barbarossastadt. So auch in diesem Jahr, allerdings mit neuem Konzept.

Die Akteure rund um Anna Küffner vom Verein „Wir helfen“ und Corinna Seidel von der Aktivgemeinschaft haben sich richtig ins Zeug gelegt, um dem beliebten Event ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Kölscher Abend? Muss sein. Denn schon in den vergangenen Jahren hat dieses Format als Frequenzbringer und Publikumsmagnet immer bestens funktioniert.

Kölscher Abend zum Auftakt sorgt für proppevollen Kirchplatz

So war auch der freitägliche Auftakt Garant für Stimmung pur und einen proppenvollen Kirchplatz. Nicht fehlen dürfen bei so einem Motto die karnevalistischen Eigengewächse, die mit den Magic Majorettes und der Showtanzgruppe der Närrischen Buben den Boden für den Abend bereiteten. Angeheizt von Christian Morgi, Sänger und Entertainer aus Westum, stimmte sich das Völkchen im Anschluss gut auf Kommendes ein.

Dann enterte die Formation Knallblech die Bühne. Die Brassband covert mit ihren fetten Beats und ihren Blasinstrumenten bekannte Partyhymnen, und ihr eigener Spaß daran ließ den Funken unmittelbar aufs Publikum überspringen. Leichtes Spiel, die Stimmung auf dem obersten Level zu halten, hatte daher auch die Kölner Partyband Klüngelköpp. DJ Fosco ließ den Abend in gewohnter Manier mit fetzigen Beats ausklingen.

Freibeuter jeden Alters entern die Stadt

Das Wochenende war ganz dem neuen Format als Piratenfest gewidmet, das Freibeuter jeden Alters anlockte. Durch die Kontakte in die Mittelalterszene, in der sich auch viele Piratendarsteller bewegen, konnte der Verein „Wir helfen“, der auch den Barbarossamarkt und den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in der Stadt ausrichtet, diverse Akteure mobilisieren, die das Stadtbild Sinzigs in die Welt der vogelfreien Seemänner verwandelten.

i Einige Gruppen genossen sichtlich die Atmospähre des Piratenfestes beim Sprudelnden Sinzig. Judith Schumacher

Großen Spaß hatten vor allem die Jüngsten beim Mäuseroulette oder dem Drachenschießen mit der Armbrust von Knopf Kinderspiele. Beim Kostümwettbewerb durften sich auch die Erwachsenen ausprobieren. Großen Anklang fanden die Darbietungen des Pirates Actiontheaters, deren Mimen gleich mehrmals eine temporeiche und actiongeladene Bühnenshow ablieferten, bevor am Abend die Band Katerfahrt mit deutschen Seemannsliedern und schließlich wieder DJ Fosco für Stimmung sorgten.

Allein das Wetter war mit ordentlichen Regengüssen, die auf schwüle Hitze folgten, nicht ganz so wohlwollend bei diesem ersten Piratenfest. Die Unwetterpausen währten jedoch nicht lange, sodass auch der verkaufsoffene Sonntag mit Piratenshow und dem bekannten Gaukler Kasper die Besucher begeisterte. Positive Resonanz kam auch von den angereisten Händlern. „Einfach eine klasse Organisation, das haben wir von Profis schon weitaus schlechter gesehen“, war etwa Sascha Schültke aus Bad Honnef voll des Lobes. „Das Wetter stand uns nicht so ganz zur Seite, aber ansonsten sind wir doch recht zufrieden, der Aufwand hat sich gelohnt“, resümierte Anna Küffner vom Orga-Team.