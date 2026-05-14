Liedermacher in Bonn zu Gast Pippo Pollina verbindet mit seiner Kunst eine Aufgabe Verena Düren 14.05.2026, 13:42 Uhr

i Liedermacher Pippo Pollina Filip der Konzertfotograf

Der kommerzielle Aspekt bei der Musik hat den italienischen Singer/Songwriter Pippo Pollina laut eigener Aussage nie gereizt. Ihm war stets die gesellschaftlich-relevante Botschaft wichtig, die er mit seiner Kunst transportieren kann. Ein Interview.

Straßenmusik hat ihm die Welt geöffnet, mittlerweile ist Pippo Polina ein bekannter italienischer Liedermacher, der in Kürze in Bonn ein Gastspiel gibt. Unsere Zeitung hat sich vorab mit ihm unterhalten. Wie sind Sie zur Musik gekommen?







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