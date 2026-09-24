Neubau für Betreuung am Rhein
Pflegezentrum und Bürokomplex in Rolandseck geplant
Die Fahrzeugflotte der Firma Engler Transfer ist schon am Standort präsent.
Die Fahrzeugflotte der Firma Engler Transfer ist schon am Standort präsent.
Judith Schumacher

Ein lange leer stehendes Gebäude in Rolandseck soll neues Leben bekommen: Pflegezentrum mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung und ein Bürokomplex ziehen ein. Investoren und Spezialisten planen eine behutsame Modernisierung mit Blick aufs Wasser.

Lesezeit 4 Minuten
Wer in den vergangenen Wochen an dem rheinseitig gelegenen großen Geschäftshaus, Bonner Straße 10, in Rolandseck vorbeikam, wird bemerkt haben, dass sich dort etwas tut. Eine ganze Flotte von Kleinbussen mit Mainzer Kennzeichen ist dort zu sehen. An der Außenfassade des hinteren Gebäudeteils hängt ein Firmentransparent mit der Aufschrift „Pflegezentrum Wall – Die Pflege Ihrer Wahl“.
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