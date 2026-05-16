Die Spritpreise sind zwar wieder minimal gefallen, doch das Problem bleibt: Autofahren ist teuer. Das belastet vor allem die Menschen und Unternehmen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Auch der ambulante Grafschafter Pflegedienst ist betroffen.
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Nachdem die hohen Spritpreise bei Fahrern für Frustration sorgten, schaffte die Bundesregierung mit der Senkung der Energiekosten eine Linderung – teilweise bezahlt man wieder unter zwei Euro für den Liter. Doch für viele Menschen, die beruflich mit dem Auto unterwegs sind, bedeutet das nur eine geringfügige Entlastung.