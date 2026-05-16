Trotz hoher Spritkosten
Pflegedienst: Zuverlässige Versorgung im Ahrtal bieten
Tanken wird immer teurer. Das belastet auch ambulante Pflegedienste, deren Mitarbeiter täglich, von Patient zu Patient unterwegs
Tanken wird immer teurer. Das belastet auch ambulante Pflegedienste, deren Mitarbeiter täglich, von Patient zu Patient unterwegs sind. (Symbolbild)
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die Spritpreise sind zwar wieder minimal gefallen, doch das Problem bleibt: Autofahren ist teuer. Das belastet vor allem die Menschen und Unternehmen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Auch der ambulante Grafschafter Pflegedienst ist betroffen.

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Nachdem die hohen Spritpreise bei Fahrern für Frustration sorgten, schaffte die Bundesregierung mit der Senkung der Energiekosten eine Linderung – teilweise bezahlt man wieder unter zwei Euro für den Liter. Doch für viele Menschen, die beruflich mit dem Auto unterwegs sind, bedeutet das nur eine geringfügige Entlastung.

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