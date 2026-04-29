Freizeittipps Kreis Ahrweiler Pflanzenbörse, Maipark und Krausbergfest stehen an Celina de Cuveland 29.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Interesse an den selbstgezogenen Pflanzen auf der Insuler Pflanzenbörse ist immer groß. Ute Müller

Der Kreis Ahrweiler bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das kommende Wochenende zusammen.

Das erste Maiwochenende steht vor der Tür und dann ist es gleich noch ein langes Wochenende. Zeit, etwas mit der Familie oder Freunden zu unternehmen. Bereits am Donnerstag, 30. April, finden zahlreiche Veranstaltungen rund um den Maifeiertag in allen Ortschaften statt, die wir nicht alle einzeln aufführen können.







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