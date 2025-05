Am Kirmesdienstag drehte sich in Kempenich alles um Grünzeug: Vor allem Gemüsepflanzen fanden an den Marktständen reißenden Absatz. Der einst traditionell geprägte Tag hat sich weiterentwickelt und inzwischen zu einem echten Event gemausert.

Jahrzehntelang waren es nur fahrende Händler, die in Kempenich an Kirmesdienstag ihre Waren an zahlreichen Ständen präsentierten. Das ist Tradition und im Brohltal einmalig. Das Spektrum reicht von Textilien über Sommerhüte bis hin zu Stahlwaren und Kehrgeräten aller Art. Inzwischen wurde der Markttag um eine zusätzliche Attraktion erweitert.

i Die Krammarkt-Angebote reichten von Textilien über Sommerhüte bis hin zu Stahlwaren und Kehrgeräten aller Art. Hans-Josef Schneider

Trödelmarkt etabliert sich immer mehr

Von der Mitarbeiterrunde der Kirchenscheune wurde vor einigen Jahren eine Aktion ins Leben gerufen, die wegen des abseits vom Marktgeschehen gelegenen Standorts und der Beschränkung auf einen reinen Trödelmarkt erst unter Besuchermangel litt, seit zwei Jahren aber mächtigen Zuspruch erfährt. Auch Bewohner des nahen Seniorenheims nutzen teils in Rollstühlen die Chance, sich unters Volk zu mischen, dem Akkordeonspieler Eduard Bläser aus Spessart zu lauschen und dabei Kaffee zu trinken und eine leckere Waffel zu verspeisen.

i Das Angebot von zehn Schaustellern an der Leyberghalle wurde vor allem sonntags eifrig genutzt. Hans-Josef Schneider

Unter der Bezeichnung „Garten Eden“ wurde eine Gruppe aktiv, die sich immer intensiver mit dem Gärtnern beschäftigte und nach monatelangen Vorbereitungen mit einer stetig wachsenden Auslage aufwarten konnte. Grüne Schürzen nennen sie sich, grüne Schürzen tragen sie, grüne Daumen haben sie – die Rede ist von einem Dutzend Personen, die zum vierten Mal mit ihrer Pflanzenvielfalt zahlreiche Besucher zur Kirchenscheune lockten. Seit 2022 gibt es neben Gemüse- und Salatpflanzen Kaffee, Waffeln und Trödelschnäppchen sowie auf Wunsch eine fachmännische Beratung obendrein. Diese wird immer mehr von jüngeren Leuten genutzt, die zunehmend auf eigene Gartenprodukte setzen.

Gemüsepflanzen waren sehr gefragt

Seit Anfang des Jahres haben sich die „Grünen Schürzen“ ständig untereinander ausgetauscht, Platz geschaffen für die vielen Töpfchen, in denen es erst keimte und dann stetig wuchs, sofern genügend gewässert und Kälte ferngehalten wurde. Dies geschah im Gewächshaus, im Wintergarten, in der Garage oder an anderen geschützten Standorten. Schon Tage vor der großen Pflanzenschau wurde alles eingesammelt, mit den jeweiligen Namen beschriftet und zur Präsentation vorbereitet.

i Vor der Kirchenscheune herrschte schon früh am Morgen großer Andrang. Hans-Josef Schneider

Vor dem offiziellen Start an einem Kirmesdienstag, wie er wettermäßig nicht besser sein konnte, deckten sich die Besucher schon früh mit Gewünschtem ein. Vor allem Gemüsepflanzen fanden reißenden Absatz, Salat war diesmal weniger gefragt. Besucherscharen drängten sich an den Auslagen vorbei und verließen das Gelände durchweg bepackt mit gefüllten Kartons.

i Auf viele Tische waren die verschiedenartigen Pflänzchen verteilt. Hans-Josef Schneider

Die Kirmestage haben erneut bewiesen: An einer Jahrhunderte alten Tradition festzuhalten und auch neue Wege zu beschreiten, hat sich in Kempenich bewährt. All das ist gelebter Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft in unsichereren Zeiten, gestaltet von der Ortsgemeinde, von Vereinen, Gruppen und vielen Helfern. Das alles honoriert von einer Fülle an Besuchern, die an den Tagen zuvor auch das Angebot der zehn Schausteller an der Leyberghalle eifrig nutzten und montags beim traditionellen Frühschoppen mit von der Partie waren.