Der Kreis Ahrweiler bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das lange Pfingstwochenende zusammen.

Was am Freitag, 22. Mai, ansteht

Von Freitag bis Montag verwandelt sich der Marktplatz von Ahrweiler in ein Zentrum für Weinliebhaber und Genießer: Der Weinmarkt der Ahr lädt am langen Pfingstwochenende

Für das lange Pfingstwochenende sind sommerliche Temperaturen und viel Sonne vorhergesagt. Beste Voraussetzungen, um etwas zu unternehmen. Was im Kreis an diesem Wochenende so ansteht, haben wir zusammengefasst....