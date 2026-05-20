Freizeittipps fürs Wochenende
Pfingstweinmarkt, Traktortreff und Mühlenfest stehen an
Der Pfingstweinmarkt in Ahrweiler ist stets ein Spektakel.
Der Pfingstweinmarkt in Ahrweiler ist stets ein Spektakel.
Dominik Ketz

Der Kreis Ahrweiler bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, Märkten, Führungen, touristischen Angeboten und Geheimtipps. Wir fassen unsere Tipps für das lange Pfingstwochenende zusammen.

Lesezeit 3 Minuten
Für das lange Pfingstwochenende sind sommerliche Temperaturen und viel Sonne vorhergesagt. Beste Voraussetzungen, um etwas zu unternehmen. Was im Kreis an diesem Wochenende so ansteht, haben wir zusammengefasst.

Was am Freitag, 22. Mai, ansteht

  • Von Freitag bis Montag verwandelt sich der Marktplatz von Ahrweiler in ein Zentrum für Weinliebhaber und Genießer: Der Weinmarkt der Ahr lädt am langen Pfingstwochenende
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Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

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