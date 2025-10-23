Es war ein bewegendes Ereignis für die Pferde eines Gestüts in Schleiden und den Verein „Fortuna hilft“. Als die Pächterin Ende Mai tot auf dem Hof aufgefunden wird, beginnt eine große Rettungsaktion. Einige Tiere leben nun im Kreis Ahrweiler.
Leo Löwenherz musste in der vergangenen Zeit einiges durchmachen. Das knapp ein halbes Jahr alte Fohlen gehört zu den 22 Pferden und einer tragenden Stute, die nach dem Tod der Pächterin von einem Gestüt in Schleiden vom Verein „Fortuna hilft“ gerettet worden sind.