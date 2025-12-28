5300 Katholiken fusionieren „Pfarrei Grafschaft Christkönig“ entsteht Thomas Weber 28.12.2025, 17:00 Uhr

i Alexander Burg bleibt den Katholiken der Grafschaft erhalten, er wurde für sechs Jahre zum Seelsorger der neuen Pfarrei ernannt. Thomas Weber

Alexander Burg bleibt den Katholiken der Grafschaft erhalten. Er wurde für sechs Jahre zum Seelsorger der neuen Pfarrei ernannt. Was sich in der Pfarreiengemeinschaft ab Januar auch finanziell ändert.

Für die rund 5300 katholischen Christen in der Ortsgemeinde Grafschaft ändert sich zum 1. Januar einiges, merken werden sie es aber kaum. Denn aus den sieben Grafschafter Pfarreien, die seit 2012 eine Pfarreiengemeinschaft bilden, wird eine einzige Pfarrei mit Namen „Pfarrei Grafschaft Christkönig.







