Premiere für Bad Bodendorferin
Petra Schwarzkopf veröffentlicht Novelle für Erwachsene
Die Bad Bodendorfer Autorin Petra Schwarzkopf hat erstmals ein Buch für Erwachsene geschrieben. Erscheinen wird es voraussichtli
Die Bad Bodendorfer Autorin Petra Schwarzkopf hat erstmals ein Buch für Erwachsene geschrieben. Erscheinen wird es voraussichtlich im Juli/August im Brunnen Verlag.
Claudia Flück-Debüser, Foto Flück Sinzig. Petra Schwarzkopf

Die Bad Bodendorfer Autorin Petra Schwarzkopf hat sich bisher durch ihre Kinder- und Jugendbücher – wie die Reihe „Detektei Anton“ – einen Namen gemacht. Nun kommt bald ihr erstes Buch für Erwachsene auf den Markt. 

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich ist es noch etwas verfrüht, sich eines vorweihnachtlichen Themas anzunehmen. Schließlich streckt aktuell gerade einmal der Frühling seine Fühler aus. Aber in diesem Fall muss eine Ausnahme gestattet sein. Denn für die Bad Bodendorfer Autorin Petra Schwarzkopf steht demnächst eine Premiere an.

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