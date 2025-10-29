Zwei Probleme im Blick Petitionsausschuss des Bundestags zu Gast im Ahrtal Jochen Tarrach 29.10.2025, 19:00 Uhr

i Die Situation an der B266 war auch für die Medien ein spannendes Thema. Jochen Tarrach

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages war am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs. Bei dem Besuch ging es um zwei Probleme: die Engstelle zwischen Ahr und B266 in Heimersheim und den Wasserabfluss in Ehlingen.

Um zwei sprichwörtlich haarige Probleme zu behandeln, hat sich eine Delegation des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages am Dienstag in der Kreisstadt getroffen. Noch immer nicht endgültig entschieden ist nämlich, wie die rund 1,2 Kilometer lange Engstelle der Ahr zwischen dem alten Bahnhof von Heimersheim sowie der teilweise zerstörten Fahrbahn der B266 einmal aussehen soll.







Artikel teilen

Artikel teilen