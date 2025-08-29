Der Unmut von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern über das Tempolimit von 30 km/h auf der B9 in Bad Breisig ist nach wie vor groß. Das dokumentiert unter anderem eine Onlinepetition gegen die Herabsenkung der Geschwindigkeit auf der Bundesstraße.

Die Zahl der Unterschriften der Onlinepetition des Bad Breisigers Manfred Schmitt gegen Tempo 30 auf der B9 in der Ortsdurchfahrt Bad Breisig nimmt stetig zu. Knapp 750 Menschen haben schon unterzeichnet – Stand Freitag. Damit ist das Quorum, das die gemeinnützige Organisation Openpetition nach einer eigenen Formel errechnet hat, erfüllt, die regionale Relevanzschwelle erreicht.

Nahezu jeden Tag neue Unterschriften

In der Konsequenz wird Openpetition nun die Verantwortlichen um entsprechende Stellungnahmen bitten. „Die Stellungnahmen der gewählten Entscheidungstragenden veröffentlichen wir in einer Übersicht sowie auf der jeweiligen Petitionsseite“, heißt es auf der Internetseite der gemeinnützigen Organisation. Sei das Quorum erreicht, sei dies ein Indikator, dass ein Thema aus Sicht einer erheblichen Anzahl von Bürgern relevant sei, so Openpetition. Und weiter: „Mit diesem Thema sollten sich also die gewählten Entscheidungstragenden befassen. Gleichzeitig haben Quoren eine Kostenschutzfunktion. Denn Volksentscheide durchzuführen, aber auch jede andere Bearbeitung von Anliegen, verursacht Kosten, die letztlich von Steuergeldern gezahlt werden.“ Mit den Quoren würden diejenigen Anliegen herausgefiltert, die eine breite gesellschaftliche Unterstützung haben und für die die Kosten gerechtfertigt seien, erläutert Openpetition.

Am 10. Juni – kurz vor der Einführung des Tempolimits von 30 km/h auf der B9 in der Ortsdurchfahrt Bad Breisig – hatte Manfred Schmitt die Petition ins Leben gerufen. Seitdem kommen nahezu jeden Tag Unterschriften hinzu. Die meisten Unterzeichner leben im Kreis Ahrweiler, vor allem in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, es gibt aber auch durchaus welche aus den Kreisen Mayen-Koblenz und Neuwied sowie aus NRW, etwa aus Bonn oder dem Rhein-Sieg-Kreis. 84 Prozent der Menschen, die die Petition unterschrieben haben, geben an, selbst betroffen zu sein.

Weit mehr als 300 Kommentare

Mehr als 350 Personen haben einen Kommentar – öffentlich beziehungsweise nicht öffentlich – hinterlassen mit der Begründung, warum sie unterzeichnet haben. Darunter befinden sich auch Anwohner. „Ich wohne direkt an der B9, und es ist jetzt schon unerträglich. Tempo 30 auf einer Bundesstraße ist ein Witz“, ist beispielsweise zu lesen. Oder auch: „Ich bin Anwohner und das 30er-Limit bringt rein gar nichts wegen Lärmschutz. Der Verkehr im Ort staut sich jetzt noch viel mehr als vorher. Durch das Stop-and-go wird die Umwelt nur noch mehr belastet, und der Kraftstoffverbrauch erhöht sich nur. Sinnig wäre es, wieder 50 einzuführen und einen Blitzer aufzustellen.“ Ein Verkehrsteilnehmer aus Sinzig ärgert sich: „Diese Verkehrsflussverlangsamung ist nicht gerechtfertigt. Sie raubt massiv Lebenszeit und trägt nicht zur Verkehrssicherheit bei.“ Viele der Unterzeichner nennen mehr Stau als zuvor als Grund. Vor allem, wenn es parallel Probleme auf der A61 gibt wie am vergangenen Dienstag. Da hat die Fahrt durch Bad Breisig in Richtung Bonn laut der Internetseite www.verkehr.nrw teils eine Viertelstunde länger gedauert als sonst üblich.

Es gibt aber auch durchaus Befürworter des Tempolimits von 30 km/h auf der B9. Eine Person hat auf der Internetseite der Petition eine Debatte gestartet. Dort heißt es: „Ich stelle fest, dass der Verkehr bei Tempo 30 zwar langsamer, aber angenehmer für alle läuft: Fußgänger können leichter und gefahrloser die Straße passieren, Autos einfacher in den fließenden Verkehr einfahren. Dass Tempo 30 zu mehr Verkehr oder mehr Stau führt, ist eine Befürchtung der Initiatoren der Petition, aber nicht begründet“, so der Starter der Debatte, der als Quelle dazu den Link www.umweltbundesamt.de/publikationen/wirkungen-von-tempo-30-an-hauptverkehrsstrassen angibt. „Stau und zäh fließender Verkehr entstehen häufig durch die Menge des Verkehrs und ,Flaschenhälse’ wie Ampeln oder Fußgängerüberwege“, schreibt er weiter.

Die Petition – Unterschriften werden noch bis zum 9. Dezember gesammelt – und alle weiteren Infos dazu gibt es unter www.openpetition.de/!vrvgl