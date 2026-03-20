Bisher nur Schülerverkehr
Petition fordert besseren Nahverkehr für Marienthal
Die Rotweinstraße als Hauptverkehrsader durchs Ahrtal. Im Fahrplan der Bushaltestelle in Marienthal in Richtung Bad Neuenahr ist
Die Rotweinstraße als Hauptverkehrsader durchs Ahrtal. Im Fahrplan der Bushaltestelle in Marienthal in Richtung Bad Neuenahr ist dagegen wenig Verkehr vorgesehen.
Frank Bugge

Eine Online-Petition fordert bessere Bus- und Bahnverbindungen für Marienthal. Bewohner und Gäste klagen über Lücken im Nahverkehr. Nun wird nach praktikablen Lösungen gesucht, um Mobilität und Tourismus zu sichern.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer öffentlichen Online-Petition unter dem Titel „Verbessern Sie den öffentlichen Nahverkehr in Marienthal“ auf dem Internetportal Change.org wirbt Rolf Schmitt im Namen der Hochwasserhilfe Marienthal um Unterstützerunterschriften für eine bessere Bus- und Bahnanbindung des Weinortes im Ahrtal.

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Kreis AhrweilerVerkehr

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