Bisher nur Schülerverkehr Petition fordert besseren Nahverkehr für Marienthal Frank Bugge 20.03.2026, 05:00 Uhr

i Die Rotweinstraße als Hauptverkehrsader durchs Ahrtal. Im Fahrplan der Bushaltestelle in Marienthal in Richtung Bad Neuenahr ist dagegen wenig Verkehr vorgesehen. Frank Bugge

Eine Online-Petition fordert bessere Bus- und Bahnverbindungen für Marienthal. Bewohner und Gäste klagen über Lücken im Nahverkehr. Nun wird nach praktikablen Lösungen gesucht, um Mobilität und Tourismus zu sichern.

Mit einer öffentlichen Online-Petition unter dem Titel „Verbessern Sie den öffentlichen Nahverkehr in Marienthal“ auf dem Internetportal Change.org wirbt Rolf Schmitt im Namen der Hochwasserhilfe Marienthal um Unterstützerunterschriften für eine bessere Bus- und Bahnanbindung des Weinortes im Ahrtal.







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