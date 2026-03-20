Eine Online-Petition fordert bessere Bus- und Bahnverbindungen für Marienthal. Bewohner und Gäste klagen über Lücken im Nahverkehr. Nun wird nach praktikablen Lösungen gesucht, um Mobilität und Tourismus zu sichern.
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Mit einer öffentlichen Online-Petition unter dem Titel „Verbessern Sie den öffentlichen Nahverkehr in Marienthal“ auf dem Internetportal Change.org wirbt Rolf Schmitt im Namen der Hochwasserhilfe Marienthal um Unterstützerunterschriften für eine bessere Bus- und Bahnanbindung des Weinortes im Ahrtal.