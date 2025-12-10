Peter Ropertz zieht Bürgermeisterkandidatur zurück

Peter Ropertz wird nun doch nicht für das Amt des Bürgermeisters von Bad Neuenahr-Ahrweiler kandidieren. Das hat der Christdemokrat in einem sozialen Netzwerk öffentlich bekannt gegeben.
Lesezeit 1 Minute
Der CDU-Politiker Peter Ropertz hat seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von Bad Neuenahr-Ahrweiler zurückgezogen. Das hat unsere Zeitung aus CDU-Kreisen erfahren. Ropertz hatte den Rücktritt zudem auf seiner Facebookseite bekannt gegeben.Hintergrund für diese Entscheidung sollen persönliche Gründe gewesen sein.