Bad Neuenahr-Ahrweiler
Peter-Joerres-Gymnasium nach Ahrflut wiederaufgebaut 
Das Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler ist wiederaufgebaut. Es sind nur noch Restarbeiten zu tun.
Das Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler ist wiederaufgebaut. Es sind nur noch Restarbeiten zu tun.
Lars Tenorth

Das Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler ist wiederhergestellt. Es fehlen nur noch Restarbeiten. Im Rahmen einer Feierstunde wird der geleistete Kraftakt deutlich. Landrätin Cornelia Weigand unterstreicht die Dimension im größeren Kontext. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Sporthalle des Peter-Joerres-Gymnasiums Ahrweiler ist bis auf wenige leere Plätze komplett gefüllt. Vor vielen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Ehrengästen spricht Schülersprecher Eric Belz bei einer Gruppengesprächsrunde. „Ich finde es einfach toll, dass wir wieder ein funktionierendes Gebäude haben.
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