Die Gärten der Zukunft müssen sich angesichts des Klimawandels anders gestalten. Das hat der Garten- und Landschaftsdesigner Peter Berg aus Westum, mittlerweile weit über Deutschland hinaus bekannt für seine Anlagen aus Naturstein, Gehölzen und Stauden mit dem Element Wasser, schon lange erkannt. Sein eigener Hanggarten an seinem Wohn- und Firmensitz ist sein terrassiertes Meisterstück, in dem auf 3000 Quadratmetern zig versetzte Ebenen wie bei einem natürlichen Freilufttheater scheinbar spielerisch ineinander übergehen.

Der Garten von Peter Berg erinnert an die alten Trockenmauer-Anlagen in den Steilhängen der Weinberge an der Ahr. Was nicht von ungefähr kommt, denn Berg wuchs in Walporzheim zu Füßen der Lage „Alte Lay“ auf. „Dort turnte ich als Kind herum, solche Anlagen faszinieren mich bis heute. Und deshalb habe ich auch Trockenmauern mit in meine Gärten integriert. Ganz wichtig dabei: eine langlebige und funktionale Bepflanzung, die immer weniger Pflegeaufwand benötigt“, sagt der Gartendesigner, der sein Grundstück 35 Jahre lang als Experimentierfeld nutzte. Bis zu zehn Tonnen wiegen manche der Steinblöcke. Auch behauene Steine der alten Kölner Rheinpromenade konnte er sichern und mit integrieren.

Vor allem aber sind seine Anlagen nicht nur ein ästhetischer Genuss und bieten diverse unterschiedliche Perspektiven und Natur-Erlebensbereiche, sondern tragen ganz praktisch dem Klimawandel Rechnung. Erst gerade wieder, als es zu einem heftigen Starkregen kam, aber auch bei der Wetterlage vor der Flutkatastrophe im Ahrtal waren die Wassermassen kein Problem. „Als ich hier meinen Anbau errichtete, sagte mir zuvor ein Statiker, eine riesige Wassersäule würde sich da bei Regen aufstauen. Doch das Wasser wird durch die Steinstruktur gebremst, versickert an den Pflanzen im Boden und läuft unter den Steinen ins Erdreich, weil darunter kein Beton ist“, erläutert Peter Berg das Prinzip.

Entspannt sitzt er an dem gemütlichen Essplatz auf der untersten von insgesamt sechs Ebenen. Darüber spannt sich das Blätterdach eines gewaltigen Spitzahorns. „Er wertet diesen Platz hier deutlich auf. Die Blattmasse alter Bäume ist durch nichts zu übertreffen. Früher hatte jedes Gebäude seinen eigenen Hausbaum als Schutz und Schattenspender, heute mit zunehmenden Temperaturen und Hitzeperioden hat jedes einzelne Blatt und jedes einzelne Gehölz und jede Pflanze einen großen Wert, auch was das Kleinklima angeht“, betont der Experte.

Klimawandel ist ein großes Thema im Gartenbau

Bei großer Hitze müsse man den Bäumen helfen und Wasserschläuche zur Bewässerung nutzen. In seinem Garten werden die Steinstrukturen immer mit Gehölzen überkront. „Das hat den doppelten Effekt, dass die Steine sich bei Hitze nicht so sehr aufwärmen, im Winter aber, wenn es kein Laub gibt, sie eben genau das tun“, zeigt Peter Berg auf. Wenn er sich das Ahrtal nach der Flutkatastrophe besieht, so ist ihm aufgefallen, dass viele Gärten zu Parkflächen oder Einfahrten umgewandelt wurden. „Im besten Fall würden die überkront, ebenso wie viele Straßen, denn an denen muss man nicht den Abstand zum Nachbarn, sondern lediglich das Lichtraumprofil berücksichtigen“, erklärt der Experte.

Was die Auswahl der Arten angeht, die dem Klimawandel trotzen sollen, so würden nicht nur eine ganze Reihe heimischer Gewächse sich immer noch gut eignen. Auch nordamerikanische Gehölze wie der Ahorn oder der Amberbaum wären eine gute Wahl. Ein Problem könnte es sein, auch wirklich hinreichend Bäume aus den guten deutschen Baumschulen zu bekommen. „Die Esskastanie, die ebenfalls im Katalog klimaresistenter Bäume aufgeführt ist, ist kaum noch zu haben“, so Berg.

Ein wichtiges Element in Peter Bergs Gartenanlagen ist das Wasser. So bietet ein kleiner Wasserfall gleich neben einem Pavillon mit begrüntem Dach einen bezaubernden Blickfang. Gleich darüber befindet sich seine Weinbergshütte, die im Rahmen einer von Bergs Trockenmauer-Seminare gebaut wurde. Und zusätzlich bietet der Hanggarten wunderschöne Ausblicke aufs Umland.