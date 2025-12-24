Peter Bell baut die Weihnachtskrippe in Kempenich auf

Für viele Christen gehört die Krippe zur Weihnachtszeit. Ein einzigartiges Kleinod der Krippenbaukunst schafft Küster Peter Bell Jahr für Jahr in der katholischen Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus in Kempenich. Wir haben ihn besucht.

Nur wenig ist über die historische Figur Jesus bekannt, das meiste entstammt der christlichen Überlieferung. Die Details der Weihnachtsgeschichte, wie sie die Evangelien erzählen, dürfte allgemein bekannt sein. Dazu gehört auch, dass dieser Jesus von Nazareth, wie man ihn später nannte, in

Bethlehem

in einem Stall zur Welt kam.