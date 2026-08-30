Apollinarisstadion eingeweiht
„Perle des Sports im Ahrtal“ feierlich eröffnet
Landrätin Cornelia Weigand versuchte ihr Glück an der Torwand.
Landrätin Cornelia Weigand versuchte ihr Glück an der Torwand.
Jochen Tarrach

Mehr als vier Jahre wurde gebuddelt und gebaut, dabei rund 10 Millionen Euro ausgegeben. Entstanden sind drei wunderbare Sportplätze mit Flutlicht auf einem Platz, eine moderne Tribüne und ein zusätzliches Sportheim.

Lesezeit 2 Minuten
Das Apollinarisstadion in Bad Neuenahr ist feierlich eröffnet worden. Während der Flut im Jahr 2021 war es durch die Schlamm- und Wassermassen größtenteils zu einer riesigen Wüste geworden. Am Samstag wurde es nach langem Warten als ebenso vorbildliches wie modernes Stadion mit einem großen Sportfest wieder an die Sportler der Region zur Nutzung übergeben.
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