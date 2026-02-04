Meist wird mit Bargeld gezahlt PayByPhone in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Luft nach oben Johannes Kirsch 04.02.2026, 12:00 Uhr

i Auf öffentlichen Parkplätzen in Bad Neuenahr-Ahrweiler kann die Parkgebühr mittels der App PayByPhone bezahlt werden. Obwohl es die Möglichkeit schon seit 2015 gibt, wird weiterhin überwiegend mit Bargeld bezahlt. dpa/Silas Stein. picture alliance/dpa

Da soll noch mal einer sagen, Bargeld sei auf dem Rückzug. Am Parkscheinautomaten greifen offenbar noch immer viele Menschen zu den Münzen. Die App PayByPhone hat es in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch schwer. Was Stadt und App-Betreiber dazu sagen.

Welchen Stellenwert Parkgebühren als Einnahmequelle für Kommunen haben, wissen sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur zu genau. Zwischen Juli 2021 und Oktober 2024 waren die öffentlichen Parkplätze in der Kreisstadt kostenfrei nutzbar – flutbedingt, wie der Zeitraum verrät.







