Da soll noch mal einer sagen, Bargeld sei auf dem Rückzug. Am Parkscheinautomaten greifen offenbar noch immer viele Menschen zu den Münzen. Die App PayByPhone hat es in Bad Neuenahr-Ahrweiler noch schwer. Was Stadt und App-Betreiber dazu sagen.
Lesezeit 3 Minuten
Welchen Stellenwert Parkgebühren als Einnahmequelle für Kommunen haben, wissen sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur zu genau. Zwischen Juli 2021 und Oktober 2024 waren die öffentlichen Parkplätze in der Kreisstadt kostenfrei nutzbar – flutbedingt, wie der Zeitraum verrät.