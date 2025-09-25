Neue Führungsspitze Patrick Book und Ulrike Michelt leiten das Sinziger HoT Judith Schumacher 25.09.2025, 10:00 Uhr

i Sind eine verlässliche Größe für Jugendliche - die Mitglieder des neuen, alten Teams vom HoT: Julia Fleischmann (von links), Tobias Seiler, Leiter Patrick Book, Tamina Scheer, die stellvertretende Leiterin Ulrike Michelt, Pauline Krier, Sigrid Heinz und Aileen Haas. Judith Schumacher

Patrick Book und seine Stellvertreterin Ulrike Michelt leiten ab sofort das Sinziger Haus der Offenen Tür. Viel ändern soll sich damit eigentlich nicht – Jugendliche bekommen dort weiterhin die Unterstützung, die sie brauchen.

Nun ist es offiziell: Das Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) hat eine neue Leitung. Und das in Doppelspitze. Denn den Posten als Leiter besetzt nun Patrick Book, seine Stellvertreterin Ulrike Michelt, die das Amt als langjährige Mitarbeiter des HoT in Trägerschaft des Bistums Trier in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch ausübten.







