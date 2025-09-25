Patrick Book und seine Stellvertreterin Ulrike Michelt leiten ab sofort das Sinziger Haus der Offenen Tür. Viel ändern soll sich damit eigentlich nicht – Jugendliche bekommen dort weiterhin die Unterstützung, die sie brauchen.
Lesezeit 2 Minuten
Nun ist es offiziell: Das Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) hat eine neue Leitung. Und das in Doppelspitze. Denn den Posten als Leiter besetzt nun Patrick Book, seine Stellvertreterin Ulrike Michelt, die das Amt als langjährige Mitarbeiter des HoT in Trägerschaft des Bistums Trier in den vergangenen Monaten bereits kommissarisch ausübten.