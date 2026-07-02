Lesung in der VR-Bank-Filiale
Pater Stephan las in Adenau aus seiner Lyrik und Prosa 
Pater Stephan schilderte die Lage im Bürgerkriegsgebiet Sudan/Südsudan. Er war oft persönlich auf gefährlichen Reisen am Ort.
Pater Stephan schilderte die Lage im Bürgerkriegsgebiet Sudan/Südsudan. Er war oft persönlich auf gefährlichen Reisen am Ort.
Werner Dreschers

Das literarische Werk von Pater Stephan Reimund Senge ist mittlerweile beachtlich. In Adenau las der Geistliche seinem Publikum aus der eigenen Lyrik und Prosa vor.

Lesezeit 2 Minuten
Pater Stephan vom Kloster Himmerod hat in den Geschäftsräumen der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in Adenau aus Büchern seines umfangreichen literarischen Werkes vorgelesen. Mehr als 50 Bücher hat der Geistliche bisher zu Papier gebracht. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, bereits vor etwa zwei Jahren hatte Pater Stephan in der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel in Daun Werke präsentiert.

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