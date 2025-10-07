Führungskrise beendet Pater Mauritius Wilde ist der neue Abt von Maria Laach Martin Ingenhoven 07.10.2025, 14:00 Uhr

i Organist Gereon Krahforst (links) gehörte zu den Gratulanten, die den neuen Abt nach seiner Einführung willkommen hießen. Martin Ingenhoven

Pater Mauritius Wilde ist der neue Ordensvorsteher der Benediktiner in Maria Laach. Am Montagnachmittag, 6. Oktober, wurde er in sein Amt eingeführt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Und es gibt eine weitere Personalie zu verzeichnen.

Am Ende lag fast ein Hauch von Petersplatz über Maria Laach, als der neu vorgestellte Abt P. Mauritius Wilde und der mit ihm ernannte Prior P. Maximilian Krenn hoch über dem Vorplatz der Basilika fröhlich und scherzend in die Menge winkten. Ein Fototermin hatte die beiden Mönche kurz zuvor auf die Loggia des Klosters geführt – und ihnen zugleich einen ersten Blick über den Laacher See und ihre neue Wirkungsstätte ermöglicht.







