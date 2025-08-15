Die katholische Kirche ist im Wandel und versucht, sich durch eine Neuorganisation den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. „Wir stehen als Kirche vor großen Herausforderungen“, beschreibt Dekan Peter Strauch innerhalb eines Pressegespräches am Freitag die Situation. Der stockende Nachwuchs an Priestern, die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder und die damit verbundene finanzielle Situation mache die Veränderungen notwendig.

Der Pastorale Raum ist nun auch in neuen Räumlichkeiten anzutreffen

So haben bereits zum 1. Januar 2023 die Pastoralen Räume die bisherigen Dekanate vollständig abgelöst und bilden neue Einheiten, die ein zukunftsfähiges kirchliches Leben in den Orten sicherstellen sollen. Einen Dechanten gibt es in der neuen Struktur nicht mehr, sondern die Leitung den neuen Pastoralen Raumes übernimmt ein Dekan. Der offizielle Sitz des Pastoralen Raumes Bad Neuenahr-Ahrweiler ist jetzt im alten, nach der Flut neu renovierten Pfarrhaus der Rosenkranzgemeinde, in der Weststraße 2 in Bad Neuenahr eingerichtet worden. Das Leitungsteam, bestehend aus Dekan Peter Strauch, Andrea Kien-Groß zuständig für Pastoral- und Kirchenentwicklung sowie Finanzverwalter Bernd Wienczierz und Sekretärin Katrin Fuhr, ist ab sofort von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr dort unter der Rufnummer 02642/91278-0 zu erreichen.

i Frisch renoviert ist das alte Pfarrhaus in der Weststraße nun Unterkunft für das Büro des Pastoralen Raumes. Jochen Tarrach

Der Pastoralen Raum ist dabei Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, Gemeinden, Gemeinschaften und Initiativen, welche die ganze Vielfalt des kirchlichen Lebens abbilden. Dazu gehören zum Beispiel Institutionen wie die Lebensberatung, Kindertagesstätten und Pflegeheime. Er umfasst in diesem Fall die fusionierte Pfarrei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ehemals sieben Pfarreien, die Pfarreiengemeinschaft Grafschaft mit sieben Pfarreien sowie die Pfarreiengemeinschaft Altenahr, allerdings ohne Kalenborn, mit zehn Pfarreien. Von den rund 50.000 Einwohnern in dieser Region sind durchschnittlich 54 Prozent katholisch.

Rahmenleitbild prägt die Arbeit

Ebenso ist der Erhalt von 25 Kirchen und 32 Kapellen Aufgabe des Pastoralen Raums. Dazu gehört die der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr, die Ende des Jahres fertigstellt und wiedereröffnet werden soll und die weitere Sanierung der wohl ältesten Pfarrkirche im Gebiet, der Kirche St. Mauritius in Heimersheim. An diesen Aufgaben arbeiten neben dem Leitungsteam zehn Pastoral- und Gemeindereferenten im Dienst des Bistums Trier, drei leitende Pfarrer für jeweils eine Pfarreiengemeinschaft, sowie ein Pfarrer „in solidum“ (Latein für „als Ganzes“), der unterstützend in allen Gemeinden arbeitet.

Der Schwerpunkt allen Handelns liegt auf den sieben in der Diözesansynode 2023-2026 erarbeiteten Leitsätzen eines Rahmenleitbildes für das Bistum Trier. Darunter zum Beispiel der Auftrag „Wir gehen zu den Menschen und sind missionarisch-diakonisch tätig“ oder auch „Wir nehmen die Vielfalt Gottes als Geschenk an“. Trotz des gewaltigen Berges an Aufgaben, schauen die Drei vom Leitungsteam optimistisch und freudig in die Zukunft, denn die Kirche und den Glauben an Gott werde es immer geben.