Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Pascal Rowald möchte eine Aufbruchstimmung erzeugen Lars Tenorth 18.02.2026, 05:00 Uhr

i Pascal Rowald möchte Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden. Lars Tenorth

Pascal Rowald ist einer von vier Kandidaten, die bei der Wahl am 22. März antreten und Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden wollen. Im Interview spricht er etwa darüber, wie er bei einer Wahl zum Bürgermeister wahrgenommen werden möchte.

Ursprünglich hatte die CDU Peter Ropertz als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler ernannt, der schließlich aber seine Kandidatur zurückzog. Es bestand Handlungsdruck. Nun tritt Pascal Rowald am 22. März für die CDU an. Im Interview spricht er nicht nur über den Rückzug von Ropertz, sondern auch über seine Entscheidungsfindung und Gründe für die Kandidatur und was für ein Bürgermeister er sein möchte, wenn er gewählt ...







