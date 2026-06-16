Amt in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Pascal Rowald ist nun auch offiziell Bürgermeister
Mit glänzender Amtskette: Bürgermeister Pascal Rowald (Mitte). Flankiert vom Ersten Beigeordneten Peter Diewald (links) und Ex-B
Mit glänzender Amtskette: Bürgermeister Pascal Rowald (Mitte). Flankiert vom Ersten Beigeordneten Peter Diewald (links) und Ex-Bürgermeister Guido Orthen.
Jochen Tarrach

Der Wechsel an der Spitze der Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist offiziell vollzogen. In der Landskroner Festhalle wurde der bisherige Bürgermeister Guido Orthen feierlich aus dem Amt entlassen und sein Nachfolger Pascal Rowald vereidigt.

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Nun ist es offiziell: Pascal Rowald ist der neue Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. In einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates und mit einem anschließenden Festakt in der Landskroner Festhalle in Heimersheim wurde am Montag Bürgermeister Guido Orthen vom Ersten Beigeordneten Peter Diewald aus seinem Amt verabschiedet und als Nachfolger Pascal Rowald zum 1.

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