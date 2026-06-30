Amt in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Pascal Rowald beginnt offiziell als Bürgermeister
Pascal Rowald (CDU) feierte im März seinen großen Wahltriumph, als er zum neuen Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt
Pascal Rowald (CDU) feierte im März seinen großen Wahltriumph, als er zum neuen Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt wurde. Er freut sich nun darauf, endlich offiziell als Bürgermeister loslegen zu können.
Lars Tenorth

Nach seiner Vereidigung freut sich Pascal Rowald (CDU) nun auf seinem offiziellen Amtsantritt am 1. Juli. Auf Anfrage spricht er unter anderem über seine Vorbereitungszeit, den Umgang mit Kritikern und erste Themen. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein Triumph: Pascal Rowald (CDU) setzte sich am 22. März gegen Axel Ritter und Jörn Kampmann, die beide als Einzelkandidaten angetreten waren, und Christoph Scheuer (Grüne) bereits in der ersten Wahlrunde durch. Er erhielt direkt 52,9 Prozent der Stimmen und wurde somit zum neuen Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler gewählt.

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