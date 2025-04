Sie hat mittlerweile schon Tradition: In Bad Neuenahr darf an Palmsonntag die große, fröhliche Palmprozession nicht fehlen. In diesem Jahr startete sie an der Kurgartenbrücke und zog bis zur Willibrorduskirche.

Traditionell zieht am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostersonntag, eine Prozession durch Bad Neuenahr – so auch in diesem Jahr. Die katholische Pfarrei St. Marien und St. Willibrord lud zu dem Festzug ein. Als buntes Meer von prächtigen Palmwedeln und bunten Stecken zog die Gemeinde von der Kurgartenbrücke aus zur Stadtbibliothek in Richtung Willibrorduskirche. Vor der Stadtbibliothek erfolgte noch eine Segnung der Palmzweige. In St. Willibrord startete dann das reguläre Festhochamt.

Großer Einzug in die Kirche St. Willibrord bei der Palmsonntagsprozession Bad Neuenahr. Hans-Jürgen Vollrath Der Einzug der Prozession in die Kirche St. Willibrord. Hans-Jürgen Vollrath Angeführt wurde die Prozession von einem Prozessionsbild, das die Künstlerin Sabine Scheufen, unterstützt von Kindern des Blandine-Merten-Hauses gestaltet hat und das an den historischen Einzug erinnert. Es wurde in einer Klebetechnik gefertigt und die Hände der Kinder bilden die Palmzweige. Hans-Jürgen Vollrath Zur Palmsonntagsprozession gehörte auch die Segnung vor der Stadtbibliothek in Bad Neuenahr. Hans-Jürgen Vollrath Die Palmsegnung vor der Stadtbibliothek durch Pfarrer Arno Lutz Henkel. Hans-Jürgen Vollrath 1 / 5

Angeführt wurde die Prozession von einem Prozessionsbild, das die Künstlerin Sabine Scheufen, unterstützt von Kindern des Blandine-Merten-Hauses gestaltet hat und das an den historischen Einzug erinnert. Es wurde in einer Klebetechnik gefertigt und die Hände der Kinder bilden die Palmzweige. Traditionell eröffnet die Palmprozession die Karwoche, in der die Christen in ganz besonderer Weise in Leid und Auferstehen Christi eintauchen. Ihr vorangestellt ist der Einzug Jesu in Jerusalem.