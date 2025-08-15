Frankreichs Gastronomie ist weltweit einzigartig. 2010 hat die Unesco das gastronomische Mahl der Franzosen als erste kulinarische Leistung in die Liste des immateriellen Welterbes der Menschheit aufgenommen. Einen Hauch davon gibt es nun in Sinzig.

Wenn Viktoria Wallenfang in der neuen Pâtisserie Cannelle ihre frisch gebackenen Tartelettes aus dem Ofen holt, duftet es in der ganzen Küche einfach nur fantastisch. Vergangenen Samstag hat die Bad Breisigerin gemeinsam mit ihrem Mann Johan Kok die französische Konditorei mit Café, Wintergarten, Außenterrasse und einer Lounge im Garten in der Mühlenbachstraße 15 in Sinzig eröffnet. Für die beiden ein ganz besonderer Ort.

Liebe zu Frankreich verbindet beide

Denn genau dort haben sie, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, in dem damaligen griechischen Restaurant gespeist. „Und Jahre später machen wir hier unsere eigene Pâtisserie auf“, sagt Viktoria Wallenfang strahlend. Damit dürften sie damals wohl kaum gerechnet haben. Dass sich das Paar seinen Traum in Sinzig erfüllen konnte, ist – alles hat ein wenig länger gedauert – maßgeblich auf das geduldige Warten der Vermieterfamilie zurückzuführen. „Deshalb an dieser Stelle noch einmal einen Riesendank an sie“, so Kok, der zuvor, beschäftigt in einem Unternehmen, Geschäftsführer in einem Schloss in Sinzig war.

i Wenn Viktoria Wallenfang ihre selbst gebackenen Tartelettes aus dem Ofen holt, duftet es in der ganzen Küche einfach nur fantastisch. Silke Müller

Und genau dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Sie war damals in der Küche als Konditorin tätig. Die Liebe zu Frankreich verbindet beide. Er hat – neben einem vierjährigen Aufenthalt in Australien – mehr als die Hälfte seines Lebens in Frankreich verbracht, ist dorthin aus Liebe zum Land als 20-Jähriger aus den Niederlanden, wo er geboren wurde, ausgewandert. Sie hat viel von der französischen Konditorei gelernt, weil sie durch ihren Arbeitgeber andere Schlösser in Frankreich besucht und dort mit den heimischen Pâtissiers gearbeitet hat. „Wir sind beide begeistert von der französischen Pâtisserie, konnten beziehungsweise wollten aber nicht nach Frankreich. Also haben wir Frankreich hierhingeholt“, erläutert Viktoria Wallenfang – in Form des Cannelle, was auf Deutsch Zimt bedeutet.

Zimt spielt eine besondere Rolle

Dort gibt es im wechselnden Angebot Brioche, Pain au chocolat, Pain aux raisins, Chausson aux pommmes, Quiche in allen Variationen, Milles-feuilles und noch vieles mehr. Mittags locken zudem Flammkuchen, Salate und Bowls. Hinzu kommen Café-Klassiker wie Torten und Kuchen zum Verkauf und zum Genießen an Ort und Stelle im Café. Dabei spielt Zimt eine besondere Rolle. „Wir haben eine Vorliebe dafür und arbeiten viel damit“, sagt Johan Kok. Das klassische Baguette indes gibt es im Cannelle nicht beziehungsweise nur zum Frühstück. Denn: „Wir sind ja keine Bäckerei“, macht Johan Kok deutlich.

i Im Wintergarten gibt es auch einen Kamin. Silke Müller

Insgesamt bietet die Pâtisserie Platz für knapp 100 Personen. Der Wintergarten, geeignet für maximal 50 Gäste, kann bei Bedarf abgetrennt werden, etwa für private Feiern wie Geburtstage oder Beerdigungscafés oder für Vereine, die sich auf Anfrage dort auch abends treffen können.

Vom Hotel zur Pâtisserie

Dass die beiden einmal ihre eigene Konditorei eröffnen würden, war anfangs eigentlich gar nicht geplant. Mit den bei ihrem Arbeitgeber gesammelten Erfahrungen – sie haben unter anderem auch in der französischen Schweiz gearbeitet – wollten sie ein Hotel kaufen und betreiben. Und das hatte auch geklappt. Im Oberen Mittelrheintal waren sie fündig geworden. „Das haben wir fast sechs Jahre gemacht“, sagt Johan Kok rückblickend.

i Alles selbst gemacht: Die Kunden können in der Pâtisserie Cannelle in Sinzig Leckeres kaufen oder an Ort und Stelle verzehren. Silke Müller

Aber dann kam die Corona-Pandemie mit den Schließungswellen. „Das war schon großes Pech“, meint der gebürtige Niederländer. Aber damit nicht genug. „Als wir wiederaufmachen konnten, wurde die Straße vor unserem Hotel wegen Sanierung gesperrt“, berichtet er weiter. Daraufhin kam den beiden der Gedanke, etwas anderes zu machen. „Und das in Richtung Heimat von Viktoria“, erläutert Johan Kok, warum sie sich für die Pâtisserie in Sinzig entschieden haben.

Die Pâtisserie Cannelle in der Mühlenbachstraße 15 in Sinzig ist montags, donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ruhetage sind jeweils montags und dienstags. Weitere Infos unter www.patisserie-cannelle.de, unter Tel. 02642/9022215 oder per E-Mail an cafe@patisserie-cannelle.de