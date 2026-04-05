Geschichte im Kreis Ahrweiler Ostern damals wie heute: Drei Seniorinnen erinnern sich Eberhard Thomas Müller 05.04.2026, 10:00 Uhr

i Um einen bunten Osterstrauß versammelt, erzählen (von links) Monika Hirschenbaum, Trudi Günnemann und Eva Küster von Ostern, so, wie es damals gefeiert wurde. Eberhard Thomas Müller

Die Osternacht verwandelt Verzicht in Freude: Drei Seniorinnen aus Sinzig berichten von strengen Karwochen, regelmäßigen Kirchenbesuchen und vertrauten Familienbräuchen. Erinnerungen an Verzicht, Gemeinschaft und süße Festtage.

Wenn in der Osternacht die Glocken läuten, verwandelt sich die Trauer des Karfreitags in Osterfreude, und in den Kirchen erklingt „Christus ist erstanden“. Dann ist die Osterfreude in evangelischen und katholischen Kirchen im Kreis Ahrweiler zum Greifen nah.







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