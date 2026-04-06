Tradition über dem Ahrtal
Osterfeuer in Bad Neuenahr zieht viele Besucher an
Mehrere Hundert Gäste scheuten den Weg auf den Berg nicht.
Mehrere Hundert Gäste scheuten den Weg auf den Berg nicht.
Jochen Tarrach

Das traditionelle Osterfeuer in Bad Neuenahr zog am Sonntag wieder Hunderte Besucher an die Schieferlay. Musik, Stockbrot und Aussicht machen das Fest seit Jahren zum Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein flammendes Osterfeuer hoch in den Weinbergen über Bad Neuenahr am Ostersonntag und dazu einen Becher köstlichen Weines, obwohl manchem Gast ein Glas Bier besser schmeckt. So waren es auch diesmal wieder unzählige Menschen, die sich zum Ostersonntag am Wasserhochbehälter an der Weinbergslage Schieferlay versammelten, um dem alten Brauch des Osterfeuers zu folgen, ganz einfach Freude zu haben und traditionell den Feiertag zu genießen.

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