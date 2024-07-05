Neofitos Arathymos will Altenahr zu Glanz verhelfen - So sehen seine Pläne aus
Ortschef mit Blick für den Wiederaufbau: Neofitos Arathymos will Altenahr zu neuem Glanz verhelfen
Neofitos Arathymos
Steht für einen schnellen Wiederaufbau in Altenahr: Neofitos Arathymos im Amt als neuer Ortsbürgermeister.
Claudia Voß

Mit einem überragenden Ergebnis von 72,3 Prozent wurde Neofitos Arathymos bei den jüngsten Kommunalwahlen ins Amt des Altenahrer Ortsbürgermeisters gewählt. Wie der Amtsneuling seinen Heimatort im Wiederaufbau voranbringen will und was er sich als Nachfolger von Ortschef Rüdiger Fuhrmann für Ziele gesetzt hat, darüber hat der neue Ortschef mit der RZ gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
„Ich möchte, dass Altenahr wieder schön wird“ – mit diesen Worten beginnt Neofitos Arathymos (CDU) das Gespräch mit unserer Zeitung und weiß sogleich: Es wird keine einfache Aufgabe werden. Bei der Ahrflut wurde Altenahr in der Nacht vom 14. auf den 15.
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