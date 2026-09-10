„Im Bülland“ und am Wiesenweg
Ortsbeirat Heimersheim votiert für zwei Kita-Standorte
Um eine wenig zielführende große Diskussionsrunde zu vermeiden, stellten die interessierten Bürger ihre Fragen an Themeninseln.
Um eine wenig zielführende große Diskussionsrunde zu vermeiden, stellten die interessierten Bürger ihre Fragen an Themeninseln.
Thomas Weber

Der Ortsbeirat Heimersheim hat sich für einen Kita-Neubau „Im Bülland“ oder dem Wiesenweg ausgesprochen. Final soll nun der Stadtrat entscheiden. Die Diskussion wird schon lange geführt, nun zeichnen sich langsam Lösungen ab.

Lesezeit 3 Minuten
Am Ende war es ein Abend der Phrasen und Sprichwörter im Ortsbeirat Heimersheim. Dort ging es zum wiederholten Mal um die Suche nach einem geeigneten neuen Standort für die Kita St. Mauritius, die 2021 durch die Flutkatastrophe zerstört wurde. Ortsvorsteher Jürgen Saess (SPD) sprach bei der Beschlussfassung davon, man wolle „die Kuh vom Eis haben.
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