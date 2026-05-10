Ärger um Kita St. Mauritius 
Ortsbeirat Heimersheim lehnt Pläne der Stadt weiter ab
Hatten die Kita-Diskussion fest im Griff und waren auf einer Linie: Ortsvorsteher Jürgen Saess (rechts) und Ortsbeiratsmitglied
Hatten die Kita-Diskussion fest im Griff und waren auf einer Linie: Ortsvorsteher Jürgen Saess (rechts) und Ortsbeiratsmitglied Udo Heimermann.
Jochen Tarrach

Uneinigkeit herrscht weiterhin zwischen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Ortsbeirat Heimersheim: Im Mittelpunkt steht bei der Kita St. Mauritius die Standortfrage. Die Forderungen des Ortsbeirates sind eindeutig.

Lesezeit 2 Minuten
Keine Neuigkeiten in Sachen Neubau der Kindertagesstätte (Kita) St. Mauritius in Heimersheim ergab die jüngste Sitzung des Ortsbeirates Heimersheim in der Landskroner Festhalle am Freitag. Auf der Tagesordnung stand erneut die Vorstellung der Planungen zum Neubau der bei der Flut im Jahr 2021 weitgehend zerstörten Kita im Vorort der Kreisstadt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren