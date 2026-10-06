Auch Dorfjubiläum war Thema
Ortsbeirat Gelsdorf diskutiert über Ausgleichsflächen
Der Raiffeisenmarkt will um rund 1,2 Hektar vergrößern. Neue Ideen der Bachpaten für Ausgleichsmaßnahmen kommen aber zu spät.
Der Raiffeisenmarkt will um rund 1,2 Hektar vergrößern. Neue Ideen der Bachpaten für Ausgleichsmaßnahmen kommen aber zu spät.
Thomas Weber

Der Raiffeisenmarkt in Gelsdorf will wachsen. Doch für die Erweiterung braucht es auch Ausgleichsflächen. Wo die zu finden sein könnten, wissen die Bachpaten. Doch es gibt ein Problem: Denn die Planung sieht bereits Ausgleichsflächen vor.

Lesezeit 2 Minuten
Der Ortsbeirat, der am Montagabend unter der Leitung des stellvertretenden Ortsvorstehers Matthias Hänsch tagte, da Ortsvorsteher Hermann-Josef Dahlhausen aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stand, hat ein wichtiges Thema besprochen.
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