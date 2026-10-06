Der Raiffeisenmarkt in Gelsdorf will wachsen. Doch für die Erweiterung braucht es auch Ausgleichsflächen. Wo die zu finden sein könnten, wissen die Bachpaten. Doch es gibt ein Problem: Denn die Planung sieht bereits Ausgleichsflächen vor.
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Der Ortsbeirat, der am Montagabend unter der Leitung des stellvertretenden Ortsvorstehers Matthias Hänsch tagte, da Ortsvorsteher Hermann-Josef Dahlhausen aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stand, hat ein wichtiges Thema besprochen.