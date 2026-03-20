Hochwassersorgen in Nierendorf Ortsbeirat erhofft sich Umleitung von Wasser Lars Tenorth 20.03.2026, 08:00 Uhr

i Der Ortsbeirat in Nierendorf sorgt sich nach mehreren Starkregenereignissen mit erheblichen Schäden um die Starkregenvorsorge. Margret Nelles-Lawnik

Die Menschen in Nierendorf waren bereits mehrfach von Starkregenereignissen betroffen. Immer wieder ist dies auch Thema im Ortsbeirat. Die Straße „Am Winkligen Weg“ steht im Fokus. So äußert sich der Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft dazu.

Der Ortsbeirat in Nierendorf sorgt sich um die Starkregenvorsorge. Nierendorf war in den Jahren 2010, 2013 und 2016 von Starkregenereignissen betroffen. Das Oberflächenwasser richtete erhebliche Schäden innerhalb der Ortslage an. Verschiedene Punkte stehen hierzu immer wieder auf der Tagesordnung im Ortsbeirat: „Starkregenvorsorge ist ein großes Thema“, betont Nierendorf Ortsvorsteherin Margret Nelles-Lawnik.







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