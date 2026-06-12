Vom Rathaus in Landespolitik Orthen: „Groll erzeugen bei mir mutlose Politiker“ Jochen Tarrach 12.06.2026, 10:00 Uhr

i "Mein Lieblingsplatz ist dort oben auf der Landskrone mit dem Blick über die ganze Stadt", so der neue Landtagsabgeordnete Guido Orthen. Jochen Tarrach

Nach 16 Jahren an der Rathausspitze zieht Guido Orthen in den Landtag. Der erfahrene Kommunalpolitiker will Krisenkompetenz und Heimatvertretung auf Landesebene bündeln – mit besonderem Blick aufs Ahrtal.

Von 2010 bis 2026 war Guido Orthen (CDU) Bürgermeister der Kreisstadt. Nach 16 Jahren im Amt wurde er am Sonntag, 22. März, als Nachfolger von Horst Gies (CDU) in den Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt. Seine feierliche Verabschiedung als Bürgermeister sowie die Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung seines Nachfolgers Pascal Rowald erfolgen am kommenden Montag, 15.







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