Auch im Kreis Ahrweiler stellen sich die Christdemokraten an die Seite des entlassenen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder und kritisieren den Bundeskanzler für seinen Umgang in der Sache – so wie der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Orthen.
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Die CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz hat Friedrich Merz nach der inzwischen vollzogenen Entlassung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder vorerst ihr Vertrauen entzogen – das wurde in einem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Christoph Gensch an den Bundeskanzler deutlich.