CDU-Stimme aus Kreis Ahrweiler
Orthen: Ball liegt in der Causa Schnieder beim Kanzler
Da war noch alles gut: Bundeskanzler Friedrich Merz (2. von links) bei seinem Besuch am fünften Gedenktag der Flutkatastrophe im
Da war noch alles gut: Bundeskanzler Friedrich Merz (2. von links) bei seinem Besuch am fünften Gedenktag der Flutkatastrophe im Ahrtal, zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Landeschef Gordon Schnieder (links), dem Bruder des inzwischen geschassten Bundesverkehrsministers.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auch im Kreis Ahrweiler stellen sich die Christdemokraten an die Seite des entlassenen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder und kritisieren den Bundeskanzler für seinen Umgang in der Sache – so wie der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Orthen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz hat Friedrich Merz nach der inzwischen vollzogenen Entlassung von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder vorerst ihr Vertrauen entzogen – das wurde in einem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Christoph Gensch an den Bundeskanzler deutlich.
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Kreis AhrweilerPolitik
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