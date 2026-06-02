Erfolgreich wiederbelebt Organisatoren des Weinfestes in Bad Bodendorf zufrieden Judith Schumacher 02.06.2026, 19:00 Uhr

i Das Orga-Team mit (von links) Hartmut Stenz, Markus Plenz, Jürgen Werf und Sandra Seidenfuß konnten sich über königlichen Besuch mit Catharina I. und ihren beiden Prinzessinnen Lea und Anne freuen. Judith Schumacher

Nach der Corona-Pandemie ist das Weinfest in Bad Bodendorf vom Veranstaltungskalender verschwunden. Das hat sich dank einer Initiative eines Arbeitskreises der Dorfgemeinschaft Zukunft Bad Bodendorf in diesem Jahr geändert.

Das kleinste Weinfest an der Ahr in Bad Bodendorf ist am vergangenen Wochenende wieder aufgelebt. Nach siebenjähriger Pause hatte der Arbeitskreis der Dorfgemeinschaft Zukunft Bad Bodendorf um Sandra Seidenfuß und Markus Plenz die Initiative ergriffen und eine Neuauflage gewagt.







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