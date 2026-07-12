Party im Kloster Calvarienberg Open Air im Ahrtal: Wein, House und 1000 Besucher Michael Illjes 12.07.2026, 16:00 Uhr

i Beim Open-Air-Festival wird ausgelassen getanzt. Trotz mehr als 30 Grad im Schatten lassen sich die Besucherinnen und Besucher nicht die Stimmung vermiesen. Je weiter die Sonne untergeht, umso mehr füllt sich die Tanzfläche. Michael Illjes

Wer am Samstag das Kloster Calvarienberg besucht, hat oft einige Kilometer hinter sich. Das Festival zieht Besucher aus der Region, dem Ruhrgebiet und darüber hinaus an. Der Mix aus regionalem Wein, Natur und elektronischer Musik trifft einen Nerv.

Bass dröhnt aus den Boxen. Auf der Bühne im Klostergarten Calvarienberg legt eine Frau unter dem Künstlernamen Jo van der Meer elektronische Musik auf. Sie trägt schwarze Cowboystiefel, eine verwaschene Jeans, die knapp über die Knie reicht und eine dunkle Sonnenbrille.







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