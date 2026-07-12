Wer am Samstag das Kloster Calvarienberg besucht, hat oft einige Kilometer hinter sich. Das Festival zieht Besucher aus der Region, dem Ruhrgebiet und darüber hinaus an. Der Mix aus regionalem Wein, Natur und elektronischer Musik trifft einen Nerv.
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Bass dröhnt aus den Boxen. Auf der Bühne im Klostergarten Calvarienberg legt eine Frau unter dem Künstlernamen Jo van der Meer elektronische Musik auf. Sie trägt schwarze Cowboystiefel, eine verwaschene Jeans, die knapp über die Knie reicht und eine dunkle Sonnenbrille.