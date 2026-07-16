Lebenszeichen nach Klinik-Aus Onkologische Praxis stärkt Versorgung in Remagen Judith Schumacher 16.07.2026, 05:00 Uhr

i Die beiden Ärzte Frank Risse und Axel Nacke (hintere Reihe, von links) mit ihren Mitarbeiterinnen Anna Paschinski und Janina Rosello (von links) sind an drei Standorten vertreten. Judith Schumacher

Nach der Schließung des Krankenhauses in Remagen weisen zwei Fachärzte darauf hin, dass das Gebäude nicht so unbewohnt ist, wie man meint. Sie führen ihre Praxis an dem Standort auch nach dem Klinik-Aus weiter – und hoffen auf weitere Ärzte.

Im Dezember 2025 ist das Remagener Krankenhaus Maria Stern aufgrund eines Insolvenzverfahrens geschlossen worden. Nach und nach wanderten auch die niedergelassenen Ärzte ab, die im ehemaligen Schwesterntrakt ihre Praxen hatten.Schmerztherapeut, Anästhesist und Osteopath Daniel Huse zog in die Sinziger Lindenstraße 7, der Facharzt für Gynäkologie Christian Flaskamp in die Ahrweiler Wilhelmstraße 87a.







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