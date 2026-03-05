Das Inklusionsmobil des Deutschen Behindertensportverbandes war am Mittwoch zu Gast an der Erich Kästner Realschule Plus in Bachem. Die Fünftklässler wurden für den Behindertensport sensibilisiert und durften sich im Rollstuhlbasketball ausprobieren.
Lesezeit 3 Minuten
Behindertensport kennenlernen: Das war das Ziel eines Besuchs des Inklusionsmobils vom Deutschen Behindertensportverband an der Erich Kästner Realschule Plus in Bachem. Es galt, den dortigen Fünftklässlern einmal nahezubringen, wie Menschen mit Einschränkungen Sport treiben.