Inklusionsmobil in Bachem Olympioniken bringen Schülern den Behindertensport nahe Thomas Weber 05.03.2026, 15:05 Uhr

i Um jeden Ball wurde aus dem Stuhl heraus gekämpft. Thomas Weber

Das Inklusionsmobil des Deutschen Behindertensportverbandes war am Mittwoch zu Gast an der Erich Kästner Realschule Plus in Bachem. Die Fünftklässler wurden für den Behindertensport sensibilisiert und durften sich im Rollstuhlbasketball ausprobieren.

Behindertensport kennenlernen: Das war das Ziel eines Besuchs des Inklusionsmobils vom Deutschen Behindertensportverband an der Erich Kästner Realschule Plus in Bachem. Es galt, den dortigen Fünftklässlern einmal nahezubringen, wie Menschen mit Einschränkungen Sport treiben.







Artikel teilen

Artikel teilen