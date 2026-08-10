Event zum Oldtimer Grand Prix „Oldy meets Jazz“ begeistert Oldtimerfans in Adenau Werner Dreschers 10.08.2026, 15:00 Uhr

i Hat seine feste Fangemeinde: Ford Mustang Werner Dreschers

Oldtimer, Jazz und gute Stimmung: „Oldy meets Jazz“ am Samstag in Adenau verwandelte die Hauptstraße in eine Bühne für seltene Klassiker. Besucher tauschten Erinnerungen aus und unterstützten mit einer Spendenaktion den Motorsport-Nachwuchs.

Erneut zeigte sich am vergangenen Samstag die Verbundenheit der Stadt Adenau mit dem Geschehen am Nürburgring. Diesmal waren es alte Automobile, die von der Traditionsveranstaltung Oldtimer Grand Prix den Weg in die Innenstadt fanden. Unter dem Motto „Oldy meets Jazz“ ist hier in den vergangenen Jahren dafür eine eigene Veranstaltung entstanden.







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