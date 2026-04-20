Trotz nächtlichen Regens verwandelte sich der Dahliengarten am Sonntag in eine Bühne für klassische Automobile. Alte Karossen, lebhafte Erinnerungen und überraschende Exoten zogen Besucher in ihren Bann.
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Ob ein 1957 gebauter Chevrolet Impala, ein Studebaker Champion von 1951 oder ein VW-Bulli von 1966: Ein gut gepflegter Oldtimer zieht immer die Blicke auf sich. Wer nach dem heftigen Regen in der Nacht von Samstag auf Sonntag dachte, das Oldtimerpicknick des Ahr-Automobil-Clubs (AAC Bad Neuenahr) im Dahliengarten der Kurstadt würde sprichwörtlich ins Wasser fallen, wurde eines Besseren belehrt.