AAC lud nach Bad Neuenahr
Oldtimerpicknick begeistert Besucher im Dahliengarten
Ein weißer Oldtimer und ein gelber Youngtimer nebeneinander.
Ein weißer Oldtimer und ein gelber Youngtimer nebeneinander.
Jochen Tarrach

Trotz nächtlichen Regens verwandelte sich der Dahliengarten am Sonntag in eine Bühne für klassische Automobile. Alte Karossen, lebhafte Erinnerungen und überraschende Exoten zogen Besucher in ihren Bann.

Lesezeit 1 Minute
Ob ein 1957 gebauter Chevrolet Impala, ein Studebaker Champion von 1951 oder ein VW-Bulli von 1966: Ein gut gepflegter Oldtimer zieht immer die Blicke auf sich. Wer nach dem heftigen Regen in der Nacht von Samstag auf Sonntag dachte, das Oldtimerpicknick des Ahr-Automobil-Clubs (AAC Bad Neuenahr) im Dahliengarten der Kurstadt würde sprichwörtlich ins Wasser fallen, wurde eines Besseren belehrt.

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