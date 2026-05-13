Das steht auch im Ahrkreis an
Oldtimer-Events 2026: Highlights für Fahrzeugfans
In Bad Breisig sind am Sonntag, 17. Mai, wie im Vorjahr wieder Oldtimer zu bestaunen.
In Bad Breisig sind am Sonntag, 17. Mai, wie im Vorjahr wieder Oldtimer zu bestaunen.
Hans-Jürgen Vollrath

Die Region ist bei Oldtimer-Liebhabern angesagt. Veranstaltungen mit Traktoren, Trabis und Rennlegenden prägen den Kalender von Mai bis Oktober. Ausfahrten und jede Menge Benzingespräche sorgen für echten Festivalcharakter.

Lesezeit 2 Minuten
Das Young- und Oldtimertreffen am 1. Mai auf dem Gelände von Becker & Co in Neuwied ist mittlerweile ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Auch bei der 22. Auflage mussten die Veranstalter der IG Young- und Oldtimer Neuwied knapp eine Stunde nach dem eigentlichen Beginn schon die Tore schließen, da der Platz voll war.

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